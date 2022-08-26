Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен до 4 сентября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

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Ранее ограничения были введены до 29 августа, напоминает RT.

Меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, пишет РИА ФАН.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.

Другие аэропорты страны продолжают работать штатно.

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ФОТО: РИА Новости
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