Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен до 4 сентября
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
Ранее ограничения были введены до 29 августа, напоминает RT.
Меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, пишет РИА ФАН.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.
Другие аэропорты страны продолжают работать штатно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- Шольц: Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по России
- Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая
- Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен до 4 сентября
- Эксперт рассказала, как отказаться от автоматического расчета пенсии
- В российском посольстве назвали фальшивкой данные Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР
- СМИ: Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье
- СМИ рассказали, почему Путин не доверяет Макрону
- СМИ: Один человек погиб в результате перестрелки в кафе Зеленограда
- В Госдуме допустили возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса
- СМИ: Папа римский поддерживает мнение о вине НАТО в конфликте вокруг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru