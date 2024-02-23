СМИ: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну
Американский частный космический аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, сообщает РИА Новости.
Космический корабль стартовал с Земли 15 февраля. Он совершал прилунение в автономном режиме. На возобновление сигнала и подтверждения факта посадки ушло около десяти минут.
Глава NASA Билл Нельсон назвал миссию Odysseus «триумфальной» и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска — компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии, с возвращением США на поверхность Луны.
Ранее президент России Владимир в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли прокомментировал крушение станции «Луна-25», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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