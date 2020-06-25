СМИ: «Аэрофлот» летает за рубеж вопреки карантину и за большие деньги
«Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж, несмотря на запрет международных полетов. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от нескольких сотрудников этой авиакомпании.
С начала июня рейсы совершаются из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, Ниццу, Рим и Барселону. Причем в некоторые пункты делается по два рейса в неделю.
Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов. Так, например, вернуться из Нью-Йорка в Москву можно с 1 августа.
Цены на авиабилеты значительно выше привычных значений. Самый бюджетный вариант перелета в Рим обойдется в зависимости от дня вылета от 17 тыс. до 35 тыс. руб. Но фактически люксовый пассажир платит две цены: туда и обратно. Из пунктов назначения в Москву самолеты, по понятным причинам, возвращаются пустыми.
В свою очередь исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН напомнил, что работа всех авиакомпаний, а также восстановление любого международного авиасообщения, сегодня полностью зависят от решений правительства.
«Начнем с того, что «Аэрофлот» не прекращает перевозки по внутренним авиалиниям. Что касается открытия международного авиасообщения, то компании готовы приступить к таким полетам сразу же после того, как ограничения в отношении международного воздушного сообщения будут сняты правительством. Таким образом, от российских авиакомпаний в данной ситуации мало что зависит. Они рады вернуться к нормальной операционной деятельности, но все будет зависеть от принятия решений на уровне федерального правительства, региональных властей», – заявил он.
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