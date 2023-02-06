Система «свой-чужой» для малых беспилотников появится в России

Утверждается, что данная система даст возможность оградить беспилотники от дружественного огня. По словам ведущего «Военной приемки» Алексея Егорова, это нужно, «чтобы свои не перебили своих». Кроме того, Егоров заявил, что подробности новой разработки будут впоследствии раскрыты.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы России регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Об этом сообщило агентство НСН.

