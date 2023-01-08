СМИ: Ракеты РФ «Циркон» оказались настоящим кошмаром для Запада
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» российского производства вселяют ужас в военных специалистов Запада. Об этом пишет Ян-Фредерик Вендт в материале для Frankfurter Rundschau.
«Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены», — полагает обозреватель.
Автор считает, что эти свойства в сочетании со скоростью, могут сделать ракеты «Циркон» почти неуязвимыми для западных зенитных систем.
Также колумнист высказал опасения в связи с разработкой Россией новых систем и вооружений. По его мнению это может вызвать гонку вооружений.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что фрегат «Адмирал Горшков», который с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО, является «главным подарком к Новому году». Он напомнил, что эти гиперзвуковые ракеты способны лететь со скоростью «в 9 Махов», нести любой заряд и преодолевать любую ПРО, а максимальная дальность их применения 1000 км.
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