В «Аэрофлоте» заявили, что не испытывают нехватки летного и наземного персонала

Авиакомпания «Аэрофлот» не наблюдает нехватки летного или наземного персонала, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в рамках Восточного экономического форума руководителя перевозчика Сергея Александровского.

«Аэрофлот» опроверг информацию о нехватке экипажей

«Мы активно разворачиваем работу на перспективу, в том числе с учетом планируемого освоения российской техники», — заявил он. Отмечается, что компания в рамках учебно-летного отряда сформирует большую группу пилотов, до 300 человек, что станет резервом для «Аэрофлота», «Победы» и «России».

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за нехватки пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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