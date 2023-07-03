Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50

Выступая на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ он отметил, что это «повысит эффективность группировок войск».

«Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация... значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач», - подчеркнул министр.

Ранее на аэродроме Мачулищи под Минском в результате атаки дронов был повреждён российский самолёт А-50. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что операция была разработана СБУ совместно с ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».