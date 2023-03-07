В МИД Украины отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в соцсетях, что украинские спецслужбы непричастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме под Минском.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в нападении с помощью дронов на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) СБУ и ЦРУ. Он утверждает, что исполнитель действовал по указанию спецслужб.