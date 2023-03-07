В МИД Украины отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в соцсетях, что украинские спецслужбы непричастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме под Минском.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в нападении с помощью дронов на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) СБУ и ЦРУ. Он утверждает, что исполнитель действовал по указанию спецслужб.

Лукашенко заявил об отсутствии серьёзных повреждений у самолёта А-50

По словам Николенко, Украина «категорически отвергает инсинуации Александра Лукашенко». По мнению представителя украинского внешнеполитического ведомства это обвинение «является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее во вторник заявил, что атаку на российский самолет провели «местные партизаны».

Самолет ДРЛО A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СамолетыБелоруссия
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