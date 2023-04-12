Шкаплеров: Российский отряд космонавтов проведет открытый набор

По его словам, «кадров не хватает», при этом в отрасли происходит «пересменка».

«Опытным пора сдавать пост по возрасту, а молодых ребят маловато. Вот и проводим теперь открытые наборы», — указал космонавт.

Шкаплеров подчеркнул, что раньше командиром экипажа предпочитали назначать военных летчиков, но теперь подать документы в отряд может любой желающий.

В марте Шкаплеров, который проработал в отряде космонавтов 20 лет, покинул его и занял пост замначальника управления по отбору и подготовке к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых аппаратов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

