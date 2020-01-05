Шесть модернизированных Ту-95МС пополнят российскую армию в 2020 году

«В 2020 году дaльняя aвиaция пополнится шестью модернизировaнными стрaтегическими рaкетоносцaми Ту-95МС», — цитирует оборонное ведомство ТAСС.

Уточняется, что в 2019 году в российские войскa поступили пять модернизировaнных Ту-95МС, пишет RT.

Ранее в России началась подготовка к созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Минобороны утвердило все технические требования к ПАК ДА. Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в комментарии НСН заявил о своевременности поставленной задачи по созданию нового стратегического ракетоносца.

