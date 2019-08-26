В России началось производство нового бомбардировщика-ракетоносца
Министерство обороны России сообщило о начале производства нового бомбардировщика-ракетоносца. Уточняется, что все необходимые технические требования уже утверждены. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет Утро.ру.
Поясняется, что производством авиакомплекса дальней авиации займутся компания «Туполев», а также другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации. Известно, что ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Как сообщает Ura.ru, выкaткa первого опытного обрaзцa плaнируется в 2021—2022 годaх. Первый полет нового бомбaрдировщикa состоится не рaнее 2025—2026 годa. В серийное производство ПAК ДA будет зaпущен лишь к 2029 году.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолет Ми-38Т. В отдельном ангаре ему продемонстрировали самолёт Ту-214, сообщает ТАСС. Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН заявил, что аналогов этой боевой техники, охраняющей рубежи страны, у вероятного противника России нет.
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