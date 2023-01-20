«Сгущают краски»: Рынок не заметит приостановку полетов 9 авиакомпаний

Девять авиакомпаний приостановили полеты в России в прошлом году, пишет «Коммерсантъ». У четырех из них отозвали сертификат эксплуатанта: это SkyGates, «Камчатка», «Быстролет» и «Роствертол Авиа» на которые повлияли санкции. «Скол» продолжает банкротиться, еще четыре авиакомпании приостановили полеты, но сохраняют сертификаты: это чартерная Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро» и два входящих в ГК «Волга-Днепр» грузовых перевозчика — «Атран» и AirBridgeCargo. Гусаров считает, что рынок авиаперевозок не заметил их уход.

«Издание сгущает краски. У нас в стране больше ста авиакомпаний. Львиную долю - 90 процентов – осуществляют первые топ-15 компаний. Первая пятерка перевозит 2/3 всех пассажиров. Мелкие авиакомпании не играют никакой роли в перевозках. Компании, приостановившие полеты, как раз относятся к ним. Рынок этого не заметил. У нас с 90-ых годов число авиакомпаний сокращается, просто в свое время «Аэрофлот» распался на сотни мелкий компаний, где было по два самолета. Трагедия, когда уходит большая авиакомпания. Так было с «Трансаэро», когда 1,8 миллиона пассажиров остались с билетами», - сказал Гусаров.