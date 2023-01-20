«Сгущают краски»: Рынок не заметит приостановку полетов 9 авиакомпаний
В России больше ста авиакомпаний, а 90% пассажиров перевозят первые топ-15, сказал авиаэксперт Роман Гусаров.
Мелкие авиакомпании не играют никакой роли, потому что львиную доля полетов приходится на топ-15 перевозчиков, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
Девять авиакомпаний приостановили полеты в России в прошлом году, пишет «Коммерсантъ». У четырех из них отозвали сертификат эксплуатанта: это SkyGates, «Камчатка», «Быстролет» и «Роствертол Авиа» на которые повлияли санкции. «Скол» продолжает банкротиться, еще четыре авиакомпании приостановили полеты, но сохраняют сертификаты: это чартерная Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро» и два входящих в ГК «Волга-Днепр» грузовых перевозчика — «Атран» и AirBridgeCargo. Гусаров считает, что рынок авиаперевозок не заметил их уход.
«Издание сгущает краски. У нас в стране больше ста авиакомпаний. Львиную долю - 90 процентов – осуществляют первые топ-15 компаний. Первая пятерка перевозит 2/3 всех пассажиров. Мелкие авиакомпании не играют никакой роли в перевозках. Компании, приостановившие полеты, как раз относятся к ним. Рынок этого не заметил. У нас с 90-ых годов число авиакомпаний сокращается, просто в свое время «Аэрофлот» распался на сотни мелкий компаний, где было по два самолета. Трагедия, когда уходит большая авиакомпания. Так было с «Трансаэро», когда 1,8 миллиона пассажиров остались с билетами», - сказал Гусаров.
Собеседник НСН усомнился и в больших проблемах у грузовой авиакомпании «Волга-Днепр».
«Это компания была игроком на глобальном рынке грузоперевозок, но из-за санкций она не может возить сейчас грузы в Европу. При этом полеты она полностью не остановила, только сократила. Летает в дружественные страны», - пояснил Гусаров.
Авиаэксперт отметил, что в этом году перевозчиков может ждать закрытие рентабельных маршрутов из-за санкций.
«Проблемы у всех одинаковые. Риски – санкции в отношении авиакомпаний, самолетов, закрытие маршрутов, наиболее рентабельных. Однако, это все компенсируется за счет субсидий от государства. Благодаря этой поддержки, несмотря на рост себестоимости перевозок, цены на билеты даже были ниже, чем в 2021 году», - резюмировал Гусаров.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что существует единственный способ выполнить план по производству самолетов в России – увольнять министров, которые не справляются со своими задачами.
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