Сформирован состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС
Аэрокосмическое агентство США (NASA) объявило о завершении формирования четвёртого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной 2022 года, сообщат RT.
«NASA назначило астронавта Джессику Уоткинс четвёртым астронавтом в предстоящей миссии Crew Dragon 4... на МКС», — говорится в сообщении NASA.
Старт Crew 4 состоится в апреле 2022 года на ракете Falcon 9. Миссия продлится шесть месяцев.
Как сообщалось ранее, потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Сформирован состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС
- Вучич: Сербия намерена покупать у РФ по 3 млрд куб. м газа в течение десяти лет
- Названы потенциальные соперники российской сборной в стыковых матчах ЧМ-2022
- Стало известно о задымлении в московской гостинице «Космос»
- Глава NASA указал Рогозину на сохранение опасноcти для МКС
- Главы МО Украины и Британии заявили о нежелании враждовать с РФ
- «Почта России» предупредила о задержках в отправлении посылок из-за аварии
- В Петербурге мужчина задержан по подозрению в убийстве отца
- Действующий президент Болгарии не смог победить в первом туре выборов
- Полностью вакцинированные люди смогут отметить Новый год на Таймс-сквер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru