Сформирован состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

«NASA назначило астронавта Джессику Уоткинс четвёртым астронавтом в предстоящей миссии Crew Dragon 4... на МКС», — говорится в сообщении NASA.

Старт Crew 4 состоится в апреле 2022 года на ракете Falcon 9. Миссия продлится шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники.

