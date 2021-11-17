Сформирован состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

Аэрокосмическое агентство США (NASA) объявило о завершении формирования четвёртого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной 2022 года, сообщат RT.

Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья Флориды

«NASA назначило астронавта Джессику Уоткинс четвёртым астронавтом в предстоящей миссии Crew Dragon 4... на МКС», — говорится в сообщении NASA.

Старт Crew 4 состоится в апреле 2022 года на ракете Falcon 9. Миссия продлится шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники.

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ФОТО: NASA, Билл Ингаллс
ТЕГИ:МКСКосмос
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