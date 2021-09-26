Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска из-за надежности техники

Потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль "Союз", а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники. Об этом сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко в ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ. Об этом пишет РИА Новости.

"Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры - у него позиция: он хочет лететь только на "Союзе". Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая", - добавил Костенко.

Ранее Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в Россию.







