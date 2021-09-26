Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска из-за надежности техники
Потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль "Союз", а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники. Об этом сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко в ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ. Об этом пишет РИА Новости.
"Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры - у него позиция: он хочет лететь только на "Союзе". Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая", - добавил Костенко.
Ранее Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- Песков назвал требования США качать газ через Украину «пропагандой со знаком минус»
- Ненужная встреча. Эксперты взвесили шансы Путина и Зеленского при встрече
- Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска из-за надежности техники
- Катастрофу Ан-26 под Хабаровском спровоцировала ошибка пилотирования
- Власти Великобритании заявили о скором дефиците овощей из-за роста цен на газ
- Кремль показал кадры с отдыха Владимира Путина в Сибири
- В случае новых санкций США Россия будет «отвечать мудро» - Песков
- Пакет с паспортами выкинули на свалку в Алтайском крае
- Песков назвал главную помеху для организации встречи Путина и Зеленского
- Болезненные последствия. В России спорят о качестве доклада разведки США по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru