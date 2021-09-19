Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья Флориды

Это произошло после того, как корабль пробыл на орбите около трех суток. В экипаж входили врач из детской больницы Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн.

Ранее Айзекман объявил, что планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований для детской больницы St. Jude в Мемфисе. Такую же сумму он передаст больнице из личных средств.

