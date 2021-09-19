Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья Флориды
Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, экипаж которого впервые полностью состоит из непрофессионалов, совершил посадку в Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Флорида, следует из трансляции в интернете.
Это произошло после того, как корабль пробыл на орбите около трех суток. В экипаж входили врач из детской больницы Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн.
Ранее Айзекман объявил, что планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований для детской больницы St. Jude в Мемфисе. Такую же сумму он передаст больнице из личных средств.
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