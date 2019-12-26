Серийная сборка авиалайнеров МС-21 начнётся в 2020 году

Серийная сборка отечественного пассажирского самолета МС-21 стартует в будущем году, сообщили ТАСС в государственной корпорации «Ростех». Первые поставки авиалайнера заказчикам по плану должны состояться в 2021 году. Как уточняют в «Ростехе», панели и агрегаты самолёта уже выпускаются.

В конце ноября советник генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации Валерий Окулов сообщил, что в 2021 году ожидается поступление шести машин, отмечает RT.

В начале октября новый российский среднемагистральны лайнер в ходе испытательного полета в подмосковном Жуковском сел с отказавшим прибором. У машины не сработал датчик выпуска шасси. Посадка прошла в штатном режиме.