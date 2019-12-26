Серийная сборка авиалайнеров МС-21 начнётся в 2020 году
Серийная сборка отечественного пассажирского самолета МС-21 стартует в будущем году, сообщили ТАСС в государственной корпорации «Ростех». Первые поставки авиалайнера заказчикам по плану должны состояться в 2021 году. Как уточняют в «Ростехе», панели и агрегаты самолёта уже выпускаются.
В конце ноября советник генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации Валерий Окулов сообщил, что в 2021 году ожидается поступление шести машин, отмечает RT.
В начале октября новый российский среднемагистральны лайнер в ходе испытательного полета в подмосковном Жуковском сел с отказавшим прибором. У машины не сработал датчик выпуска шасси. Посадка прошла в штатном режиме.
Зарубежная премьера МС-21 состоялась 16 сентября этого года в Стамбуле на фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest. В России самолет был показан в августе на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН отметил, что говорить о перспективах и недостатках новой машины можно будет только после её сертификации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Голикова объяснила, почему 31 декабря остался рабочим днем
- Фигуранты дела об изнасиловании дознавательницы получили сроки
- Подрыв воронежского чиновника объяснили запугиванием
- Кремль прокомментировал возможность отмены НДФЛ для малоимущих
- Аналитик: Масштаб кибератаки США на Россию непредсказуем