Самый крупный в мире самолет решили продать

Самолет продают вместе с правами на интеллектуальную собственность, а также недвижимость, связанную с авиамашиной. Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, которые соединены крылом длиной 117 м, что больше поля для игры в американский футбол.

В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan комментировать данные телеканала отказались.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН опроверг слабость американских ВВС.



