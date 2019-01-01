Авиация и космос

Самый крупный в мире самолет решили продать

16 июня09:02

Компания Vulcan, которой до недавнего времени владел один из основателей Microsoft Пол Аллен, выставила на продажу экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc. Продавец запрашивает за самолет, сконструированный для воздушного старта ракет-носителей, 400 млн долларов, сообщил канал CNBC.

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Самолет продают вместе с правами на интеллектуальную собственность, а также недвижимость, связанную с авиамашиной. Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, которые соединены крылом длиной 117 м, что больше поля для игры в американский футбол.

В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan комментировать данные телеканала отказались.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН опроверг слабость американских ВВС.


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ФОТО: ru.wikipedia.org
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