Газета Air Force Times сообщила о катастрофическом состоянии флота B-1B Lancer военно-воздушных сил США. По данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС страны, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами. Из парка более чем в 60 самолетов этого типа сейчас к выполнению боевых задач готовы не более 15% — девять единиц.

Боевые суда этих моделей были сконструированы более 30 лет назад, что ставит под угрозу возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, обсуждая с НСН эти цифры, заявил, что нет ничего катастрофического, боевая техника постоянно совершенствуется.

«Тактическая необходимость в том или ином самолете есть, значит, и модернизировать их будут, дорабатывать. До сих пор продолжается работа над усовершенствованием системы управления, которая сможет использовать новые боеприпасы. Эти воздушные суда до сих пор находятся на вооружении и выполняют свою стратегическую задачу»,- пояснил Попов.

Аналогичным путем идет и Россия, модернизируя Ту-95, тем более, что это общепринятая практика вносить изменения каждые 10-15 лет. Борт этого типа до сих пор находится на службе. Даже современный Ту-160, известный как «Белый лебедь» находится в стадии модернизации.

«Судьба устаревшей техники находится на данный момент во власти американские военачальников. Будут ли ее модернизировать или поставят ее на длительное хранение, когда в ней будет необходимость, например, в случае угрозы глобальной войны. И если это так, значит, есть у Штатов новый самолет, более современный. И все тактические задачи будут выполнять на них», - предположил летчик Попов.