Генерал-майор опроверг слабость американских ВВС
Заслуженный военный летчик в эфире НСН заявил, что вряд ли боевая авиатехника США действительно находится в ужасном состоянии.
Газета Air Force Times сообщила о катастрофическом состоянии флота B-1B Lancer военно-воздушных сил США. По данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС страны, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами. Из парка более чем в 60 самолетов этого типа сейчас к выполнению боевых задач готовы не более 15% — девять единиц.
Боевые суда этих моделей были сконструированы более 30 лет назад, что ставит под угрозу возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, обсуждая с НСН эти цифры, заявил, что нет ничего катастрофического, боевая техника постоянно совершенствуется.
«Тактическая необходимость в том или ином самолете есть, значит, и модернизировать их будут, дорабатывать. До сих пор продолжается работа над усовершенствованием системы управления, которая сможет использовать новые боеприпасы. Эти воздушные суда до сих пор находятся на вооружении и выполняют свою стратегическую задачу»,- пояснил Попов.
Аналогичным путем идет и Россия, модернизируя Ту-95, тем более, что это общепринятая практика вносить изменения каждые 10-15 лет. Борт этого типа до сих пор находится на службе. Даже современный Ту-160, известный как «Белый лебедь» находится в стадии модернизации.
«Судьба устаревшей техники находится на данный момент во власти американские военачальников. Будут ли ее модернизировать или поставят ее на длительное хранение, когда в ней будет необходимость, например, в случае угрозы глобальной войны. И если это так, значит, есть у Штатов новый самолет, более современный. И все тактические задачи будут выполнять на них», - предположил летчик Попов.
Напомним, в марте ВВС США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. При пожаре на борту B-1 в мае 2018 года один из членов экипажа не смог покинуть самолет из-за отказа катапультного кресла.
При этом на вопрос, в каком состоянии находится российская боевая авиатехника, и не грозит ли нам такая же проблема, военный летчик Попов ответил, что теория в этом деле неуместна, а практически проверять он бы точно не хотел.
«Как патриот я должен говорить о своей авиации с плюсом, но думаю, что у нас со Штатами уровень боевых машин находится и развивается на паритетной основе. Не стал бы рассуждать на тему, у кого хуже, у кого лучше. Потому что мы с помощью математического моделирования говорим о достоинствах той или иной техники, по оперативно-стратегическим задачам, но на практике все может быть совершенно по-другому. Но проверку техника проходит только в боевых условиях, чему я категорически против», - резюмировал генерал-майор Владимир Попов.
Добавим, в мае президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолет Ми-38Т. Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН заявил, что аналогов этой боевой техники, охраняющей рубежи страны, у вероятного противника России нет.
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