Самолет «Байкал» подорожал до 200 млн рублей
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что полная стоимость отечественного самолёта «Байкал» превысит 200 млн рублей, сообщает РИА Новости.
На международной выставке-форуме «Россия» он отметил, что эта цифра учитывает лизинговые платежи.
«Самое главное - доступные цены на авиабилеты, люди не почувствуют стоимость «Байкала» в цене авиабилетов», - указал Чекунков.
Ранее сообщалось, что стоимость одного самолета «Байкал» в рублях ожидается на уровне 120 млн рублей. Позже полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что базовая стоимость составит 178 млн рублей, однако эту цифру «будет проверять ВЭБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru