Самолет «Байкал» подорожал до 200 млн рублей

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что полная стоимость отечественного самолёта «Байкал» превысит 200 млн рублей, сообщает РИА Новости.

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На международной выставке-форуме «Россия» он отметил, что эта цифра учитывает лизинговые платежи.

«Самое главное - доступные цены на авиабилеты, люди не почувствуют стоимость «Байкала» в цене авиабилетов», - указал Чекунков.

Ранее сообщалось, что стоимость одного самолета «Байкал» в рублях ожидается на уровне 120 млн рублей. Позже полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что базовая стоимость составит 178 млн рублей, однако эту цифру «будет проверять ВЭБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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