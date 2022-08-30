S7 вернет иностранным лизингодателям два Boeing 737-8 MAX

Кабмин РФ разрешает дочерней компании S7 - ООО «Глобус» до 31 декабря этого года вернуть в Турцию товары по перечню согласно приложению, а именно – два Boeing 737-8 МАХ. В России нет разрешения на эксплуатацию данных машин.

Ранее авиакомпания S7 сама обратилась к российским властям за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Boeing. Эксплуатировать в России эти самолеты нельзя из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.

Ранее стало известно, что Россия открыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX из дружественных стран. Полеты этих судов были запрещены в стране в 2019 году после серии авиакатастроф, произошедших из-за сбоя системы улучшениях характеристик маневрирования (MCAS).

