S7 вернет иностранным лизингодателям два Boeing 737-8 MAX
Российский авиаперевозчик S7 получил разрешение вывезти два лайнера Boeing 737-8 MAX в Турцию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на распоряжение правительства России.
Кабмин РФ разрешает дочерней компании S7 - ООО «Глобус» до 31 декабря этого года вернуть в Турцию товары по перечню согласно приложению, а именно – два Boeing 737-8 МАХ. В России нет разрешения на эксплуатацию данных машин.
Ранее авиакомпания S7 сама обратилась к российским властям за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Boeing. Эксплуатировать в России эти самолеты нельзя из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.
Ранее стало известно, что Россия открыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX из дружественных стран. Полеты этих судов были запрещены в стране в 2019 году после серии авиакатастроф, произошедших из-за сбоя системы улучшениях характеристик маневрирования (MCAS).
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