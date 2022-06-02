Чемезов: «Ростех» планирует запустить более 110 самолетов до 2025 года

Как отметил глава «Ростеха», отказ зарубежных компаний Airbus и Boeing поставлять самолеты в РФ будет наиболее болезненным для самих иностранных производителей.

«Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас», — цитирует Чемезова турецкая газета Star.

По словам руководителя госкорпорации, сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 отечественных самолетов «Суперджет», в нынешнем году планируется поставка еще 20 машин. При этом с 2024 года Российская объединенная авиастроительная компания намерена поставлять не менее 20 таких самолетов в год. Также Чемезов сообщил, что такие суда как МС-21, Ту-214 и Ил-114 также в значительной мере готовы.

