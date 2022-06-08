СМИ: «Аэрофлот» закупит у ОАК 300 самолетов российского производства

Компания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») 300 самолетов отечественного производства. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два знакомых с планами авиакомпании источника.

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Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. Причем на SSJ100 и МС-21 — самолеты последнего поколения — придется большая часть заказа, пишет Ura.ru. Число воздушных судов не уточняется.

По данным одного из собеседников издания, стороны намерены подписать соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:СамолетыРостехАэрофлот
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