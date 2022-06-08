СМИ: «Аэрофлот» закупит у ОАК 300 самолетов российского производства

Власти Мелитополя начали подготовку к референдуму по вхождению в состав России С апреля зарубежные банки отклонили платежи для 37 российских пенсионеров Суд Калининградской области запретил СМИ публиковать имена погибших военных на Украине Депутат от Краснодарского края сообщил кабмину об угрозе банкротства порта Ейска На Украине создадут Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации