СМИ: «Аэрофлот» закупит у ОАК 300 самолетов российского производства
Компания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») 300 самолетов отечественного производства. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два знакомых с планами авиакомпании источника.
Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. Причем на SSJ100 и МС-21 — самолеты последнего поколения — придется большая часть заказа, пишет Ura.ru. Число воздушных судов не уточняется.
По данным одного из собеседников издания, стороны намерены подписать соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- СМИ: «Аэрофлот» закупит у ОАК 300 самолетов российского производства
- Школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на русский язык
- Франция подписала «Соглашение Артемиды» по освоению Луны
- На Украине создадут совет по «декоммунизации и дерусификации»
- ВЦИОМ выяснил, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян
- Япония отреагировала на решение Москвы по морскому промыслу
- Экономист: наибольший ущерб от западных санкций понесет не Россия, а остальной мир
- Меркель сообщила, почему не участвует в посредничестве по Украине
- Москва назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью
- США предложили послу Антонову осудить политику Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru