С «Союза МС-24» при спуске эвакуировали экипаж
Из спускаемого аппарата «Союз МС-24» эвакуировали космонавтов международной миссии в составе россиянина Олега Новицкого, представительницы Белоруссии Марины Василевской и американки Лорал О'Хара. Об этом стало известно в ходе трансляции в Центре управления полетами в Московской области.
Космический аппарат посадили в 10:17 (мск) 6 апреля в Казахстане.
После эвакуации врачи проведут первичный осмотр космонавтов и, при необходимости, окажут первую на месте.
Отстыковка корабля «Союз МС-24» от МКС произошла в 06:54 мск. На станции продолжает работу экипаж 71-й длительной экспедиции в составе трех космонавтов «Роскосмоса»: Олега Кононенко, Александра Гребенкина и Николая Чуба, а также четырех астронавтов NASA: Майкла Барратта и Мэттью Доминика, Трейси Дайсон и Джанетт Эппс, пишут «Известия».
Ранее президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Крокус Сити Холле» проходит пожарная экспертиза
- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опасно повысился
- Подозреваемый в нападении на губернатора Чибиса захотел извиниться
- С «Союза МС-24» при спуске эвакуировали экипаж
- В Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы в Орске
- В курском поселке Тёткино ранен местный житель
- В подтопленном Орске обнаружили тела трех человек
- Мошенники стали чаще маскироваться под «Госуслуги»
- Более 700 человек эвакуировали из подтопленного Орска
- В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru