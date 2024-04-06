С «Союза МС-24» при спуске эвакуировали экипаж

Из спускаемого аппарата «Союз МС-24» эвакуировали космонавтов международной миссии в составе россиянина Олега Новицкого, представительницы Белоруссии Марины Василевской и американки Лорал О'Хара. Об этом стало известно в ходе трансляции в Центре управления полетами в Московской области.

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Космический аппарат посадили в 10:17 (мск) 6 апреля в Казахстане.

После эвакуации врачи проведут первичный осмотр космонавтов и, при необходимости, окажут первую на месте.

Отстыковка корабля «Союз МС-24» от МКС произошла в 06:54 мск. На станции продолжает работу экипаж 71-й длительной экспедиции в составе трех космонавтов «Роскосмоса»: Олега Кононенко, Александра Гребенкина и Николая Чуба, а также четырех астронавтов NASA: Майкла Барратта и Мэттью Доминика, Трейси Дайсон и Джанетт Эппс, пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.



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Фото: t.me/roscosmos_gk
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