Путин присвоил звание Героя России женщине-космонавту Анне Кикиной

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно формулировке указа, высокое звание присвоено ей «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции». Кроме того, ей присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» входила в состав миссии Crew-5 на Международной космической станции в рамках перекрёстных полётов с НАСА. Корабль Crew Dragon с экипажем стартовал к МКС 5 октября 2023 года.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Анна Кикина вернулась на Землю 12 марта вместе с астронавтами США Николь Манн и Джош Кассада, а также представителем Японии Коити Ваката.

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ФОТО: РИА Новости
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