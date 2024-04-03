СМИ: NASA изучает упавший предмет, который может быть связан с МКС
NASA подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции на жилой дом во Флориде, сообщает The Debrief.
Житель Флориды ранее заявил, что некий предмет упал на его дом в городке Нейплс. Был пробит потолок. Едва не пострадал его сын. Американец опубликовал фотографии предмета. По его словам, он пытался связаться с NASA, но не получил никакого ответа.
Теперь NASA изъяло предмет, чтобы провести анализ в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы определить его происхождение.
Официального подтверждения информации о возможной связи упавших во Флориде обломков с МКС пока нет.
Ранее NASA поручили установить единый стандарт времени для Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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