С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» №1

Пуск состоялся в 00:14 мск в прошел в штатном режиме. Позже разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты и вышел на опорную орбиту.

Ожидается, что спутник будет доставлен в расчетную точку к 1:20 мск.

Спутник «Кондор-ФКА» необходим для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Аппарат может получать снимки земной поверхности круглосуточно при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности.

