С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» №1

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №1 стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Сгорел спутник РФ, который предупреждал о ракетном ударе

Пуск состоялся в 00:14 мск в прошел в штатном режиме. Позже разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты и вышел на опорную орбиту.

Ожидается, что спутник будет доставлен в расчетную точку к 1:20 мск.

Спутник «Кондор-ФКА» необходим для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Аппарат может получать снимки земной поверхности круглосуточно при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности.

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
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