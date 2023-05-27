С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» №1
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №1 стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.
Пуск состоялся в 00:14 мск в прошел в штатном режиме. Позже разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты и вышел на опорную орбиту.
Ожидается, что спутник будет доставлен в расчетную точку к 1:20 мск.
Спутник «Кондор-ФКА» необходим для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Аппарат может получать снимки земной поверхности круглосуточно при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности.
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