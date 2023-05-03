Сгорел спутник РФ, который предупреждал о ракетном ударе
3 мая 202320:50
Спутник «Космос-2222» сгорел в атмосфере. Он отвечал за предупреждение о ракетных ударах, сообщает РИА Новости.
В апреле Институт прикладной математики имени Келдыша РАН сообщал, что космический аппарат, запущенный в 1992 году, должен сгореть в начале мая.
«Космос-2222» запускали с космодрома Плесецк. Вес спутника составляет 1,9 тонны.
В январе 2023 года сгорел в атмосфере спутник «Космос-917» типа УС-К, запущенной еще в 1977 году. Он тоже отвечал за предупреждение о ракетном ударе.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru