Сгорел спутник РФ, который предупреждал о ракетном ударе

Спутник «Космос-2222» сгорел в атмосфере. Он отвечал за предупреждение о ракетных ударах, сообщает РИА Новости.

В апреле Институт прикладной математики имени Келдыша РАН сообщал, что космический аппарат, запущенный в 1992 году, должен сгореть в начале мая.

«Космос-2222» запускали с космодрома Плесецк. Вес спутника составляет 1,9 тонны.

В январе 2023 года сгорел в атмосфере спутник «Космос-917» типа УС-К, запущенной еще в 1977 году. Он тоже отвечал за предупреждение о ракетном ударе.



