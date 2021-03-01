Рогозин: Строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно
Строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно, поскольку каждая ракета требует собственного стартового комплекса. Об этом заявил Дмитрий Рогозин. По словам главы госкорпорации Роскосмос, космодром будет развиваться всегда.
Напомним, первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.
А ранее глава «Роскосмоса» назвал сроки определения нового облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».
«В течение 3-4 месяцев», - написал Рогозин в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.
До этого Дмитрий Рогозин заявлял, что считает преждевременным приступать к созданию «Енисея». По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель». Позже «Роскосмос» заключил контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.
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