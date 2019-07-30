С космодрома Плесецк запущен спутник «Меридиан»

Пуск ракеты был совершен в 8:56 по московскому времени. В ведомстве рассказали, что предстартовые операции и старт ракеты «Союз» прошли в штатном режиме. Контроль стaртa и полетa рaкеты вел aвтомaтизировaнный нaземный комплекс упрaвления космическими aппaрaтaми.

Уточняется, что пуск «Союза-2» с Плесецка стал третьим в этом году.

Ранее сообщалось, что испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на декабрь. лавный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что перенос полета – стандартная ситуация. Он подчеркнул, что тут главное не быстрее запустить своих астронавтов к МКС, а безопасность экипажа.

