С космодрома Плесецк запущен спутник «Меридиан»
С космодрома Плесецк совершен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан». Информация была предоставлена пресс-службой Министерства обороны России, уточняет RT.
Пуск ракеты был совершен в 8:56 по московскому времени. В ведомстве рассказали, что предстартовые операции и старт ракеты «Союз» прошли в штатном режиме. Контроль стaртa и полетa рaкеты вел aвтомaтизировaнный нaземный комплекс упрaвления космическими aппaрaтaми.
Уточняется, что пуск «Союза-2» с Плесецка стал третьим в этом году.
Ранее сообщалось, что испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на декабрь. лавный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что перенос полета – стандартная ситуация. Он подчеркнул, что тут главное не быстрее запустить своих астронавтов к МКС, а безопасность экипажа.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Москвичи пережили самую холодную ночь июля
- В Совфеде резко ответили Киеву на новый план по «возвращению» Крыма
- Законопроект о бездомных животных внесен в Госдуму
- Продолжают балаболить. В Сенате США предложили новые санкции против госдолга РФ
- Обвиняемый в терактах 11 сентября готов дать показания против Саудовской Аравии