В космонавтике дуют даже на холодную воду. Эксперт о переносе полета Dragon с экипажем

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на декабрь. Ранее он планировался в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. После того как в 2011 году из эксплуатации была выведена американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle, астронавты могут попасть на МКС только на российских кораблях «Союз». В настоящее время в США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon – компанией SpaceX, Starliner – компанией Boeing. После завершения всех испытаний они начнут поставлять экипажи на МКС.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что перенос полета – стандартная ситуация. Он подчеркнул, что тут главное не быстрее запустить своих астронавтов к МКС, а безопасность экипажа.

«Причина переноса очень простая: запуск людей кардинально отличается от коммерческих запусков или любых грузов. Потеря груза, ракеты еще как-то допустима, все это страхуется. А вот потеря экипажа, людей с самого начала развития космической отрасли – тяжелейший удар и по отрасли, и по компании. Это недопустимо», – пояснил специалист.

Аварийная система корабля Dragon в любой нештатной ситуации должна сработать примерно также, как у корабля «Союз МС-10» 11 октября 2018 года.

«Советники Джона Кеннеди (президент США – НСН) в 1961 году формулировали Лунную программу США так: «доставить американца на Луну». Кеннеди дописал эту формулировку: «и вернуть его живым обратно». Вопрос жизни космонавтов – это вопрос принципиальный, поэтому здесь дуют даже на холодную воду. Должны быть гарантии, что в любых ситуациях, даже в аварийных, экипаж будет спасен. Как это было с российским «Союзом» осенью. Сама по себе ракета для пилотируемых запусков несколько отличается от ракет для запуска грузов, в том числе наличием системы спасения экипажа. Здесь надо провести целый комплекс испытаний, чтобы иметь надежную гарантию», – добавил Ионин.