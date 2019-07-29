В космонавтике дуют даже на холодную воду. Эксперт о переносе полета Dragon с экипажем
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского рассказал НСН, почему США то и дело откладывают пилотируемый полет в космос нового корабля.
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на декабрь. Ранее он планировался в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. После того как в 2011 году из эксплуатации была выведена американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle, астронавты могут попасть на МКС только на российских кораблях «Союз». В настоящее время в США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon – компанией SpaceX, Starliner – компанией Boeing. После завершения всех испытаний они начнут поставлять экипажи на МКС.
Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что перенос полета – стандартная ситуация. Он подчеркнул, что тут главное не быстрее запустить своих астронавтов к МКС, а безопасность экипажа.
«Причина переноса очень простая: запуск людей кардинально отличается от коммерческих запусков или любых грузов. Потеря груза, ракеты еще как-то допустима, все это страхуется. А вот потеря экипажа, людей с самого начала развития космической отрасли – тяжелейший удар и по отрасли, и по компании. Это недопустимо», – пояснил специалист.
Аварийная система корабля Dragon в любой нештатной ситуации должна сработать примерно также, как у корабля «Союз МС-10» 11 октября 2018 года.
«Советники Джона Кеннеди (президент США – НСН) в 1961 году формулировали Лунную программу США так: «доставить американца на Луну». Кеннеди дописал эту формулировку: «и вернуть его живым обратно». Вопрос жизни космонавтов – это вопрос принципиальный, поэтому здесь дуют даже на холодную воду. Должны быть гарантии, что в любых ситуациях, даже в аварийных, экипаж будет спасен. Как это было с российским «Союзом» осенью. Сама по себе ракета для пилотируемых запусков несколько отличается от ракет для запуска грузов, в том числе наличием системы спасения экипажа. Здесь надо провести целый комплекс испытаний, чтобы иметь надежную гарантию», – добавил Ионин.
Эксперт затруднился в ответе на вопрос о степени готовности Dragon к пилотируемому полету. По его мнению, такое испытание, несмотря на желание некоторых американских политиков как можно скорее избавиться от зависимости от России в космических пусках, должно быть перенесено до того момента, пока не будет полной уверенности в том, что все системы исправно работают.
«Недавно появилась информация, что во время испытаний Dragon сгорел, это нехороший симптом. Неизвестно, что там точно произошло, это закрытая информация. Должна быть максимальная степень уверенности, что все будет хорошо. Пусть переносят до тех пор, пока не убедятся, что все нормально. Не вижу здесь ничего форс-мажорного. Это стандартная ситуация. Это американские политики могут рассуждать о том, что надо скорее отказаться от зависимости от России при запуске наших астронавтов. Но те люди, которые этим занимаются, и сами астронавты прекрасно понимают, что политический резон – это для политиков, а жизнь экипажа – это абсолютная ценность. Никаких оснований для того, что есть какой-то жесткий дедлайн, нет. Сейчас есть ракета «Союз», корабль «Союз», которые в рамках международных договоренностей запускает астронавтов», – отметил собеседник НСН.
Запуск Crew Dragon с экипажем ранее отложили после взрыва, который произошел во время испытания системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле. В марте американский корабль совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Сообщалось, что первый пилотируемый пуск с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли состоится 15 ноября. Сейчас запуск Crew Dragon запланирован на 17 декабря.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Конец сумасшествию. Молдавским политикам разрешили ездить в Россию
- СМИ: Порошенко покинул Украину с семьёй, но без охраны
- Власти Москвы согласовали акцию в поддержку кандидатов в Мосгордуму
- США заявили о желании расширить диалог с Россией по нераспространению оружия
- Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу