Ростех передал партию отечественных двигателей для самолета МС-21

Серийное производство российских лайнеров МС-21 планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, в текущем году должны завершиться «все сертификационные испытания», в их рамках запланировано «много полётов». При этом Минпромторг в 1,5 раза сократил количество моторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в РФ до 2026 года.

Производство двигателей в России не идет нужными темпами, так как сдвигаются сроки сертификаций самих самолетов, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».

