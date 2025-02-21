Ростех передал партию отечественных двигателей для самолета МС-21

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на отечественный самолет МС-21, сообщили в компании.

Специалисты разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения. В корпорации напомнили, что только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай обладают достаточными компетенциями для полного цикла производства таких двигателей.

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Серийное производство российских лайнеров МС-21 планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, в текущем году должны завершиться «все сертификационные испытания», в их рамках запланировано «много полётов». При этом Минпромторг в 1,5 раза сократил количество моторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в РФ до 2026 года.

Производство двигателей в России не идет нужными темпами, так как сдвигаются сроки сертификаций самих самолетов, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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