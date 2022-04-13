«Ростех» намерен с 2024 года выпускать 20 импортозамещенных SSJ100 в год

Производство импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начнется в 2024 году. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выступлении в Совфеде.

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По его словам, ежегодно планируется выпускать 20 самолетов с отечественным двигателем ПД-8.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявил, что первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 может состояться в первом квартале 2023 года.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:СамолетРоссия
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