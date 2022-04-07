«Нож в спину»: Рогозин устроил разнос в «Роскосмосе» за срыв импортозамещения
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил возмущение в связи со срывом сроков импортозамещения на предприятиях госкорпорации. Эту тему он поднял на заседании отраслевого оперативного штаба.
Рогозин обвинил группу директоров предприятий ракетно-космической отрасли в неудовлетворительной работе по данному направлению. Он назвал это «ножом в спину нашей ракетно-космической отрасли» и предупредил, что будет увольнять таких руководителей.
«Если не сделаете выводов из своего так называемого «руководства», то мы с вами расстанемся, несмотря на прошлые ваши заслуги», - припугнул глава госкорпорации. По оценке Рогозина, не все руководители предприятий и организаций «Роскосмоса» осознают важные изменения в России и мире и не перестроились на работу в новых условиях. Он напомнил о неоднократных заявлениях, насколько важно для «страны и нации» в условиях западных санкций работать «с рвением» по-новому.
Главной задачей он определил выполнение государственного оборонного заказа. При этом, по его словам, ссылки на трудности не будут приниматься. По итогам заседания Дмитрий Рогозин распорядился ужесточить дисциплинарные меры по исполнению поручений руководства «Роскосмоса».
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