Россияне увидят противостояние Юпитера 3 ноября
Около полуночи 3 ноября жители России смогут наблюдать на небе противостояние Юпитера, рассказал астроном Ярослав Турилов.
Эксперт отметил, что необычное астрономическое явление можно будет наблюдать невооруженным взглядом. Самая большая планета Солнечной системы будет хорошо видна в противоположной от заката стороне.
«Лучше всего наблюдать за событием после того, как опустятся сумерки, ближе к полуночи», - цитирует астронома NEWS.ru.
14 ноября противостояние планет пройдет в Уране. Для наблюдения понадобится телескоп.
В 2029 году в 30 тыс. км от Земли пролетит 300-метровый астероид «Апофис», сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» астроном Николай Железнов.
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