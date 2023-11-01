Россияне увидят противостояние Юпитера 3 ноября

Эксперт отметил, что необычное астрономическое явление можно будет наблюдать невооруженным взглядом. Самая большая планета Солнечной системы будет хорошо видна в противоположной от заката стороне.

«Лучше всего наблюдать за событием после того, как опустятся сумерки, ближе к полуночи», - цитирует астронома NEWS.ru.

14 ноября противостояние планет пройдет в Уране. Для наблюдения понадобится телескоп.

В 2029 году в 30 тыс. км от Земли пролетит 300-метровый астероид «Апофис», сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» астроном Николай Железнов.

