Россияне смогут наблюдать самую яркую комету 12 января

Ее можно будет увидеть как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке. Комета появится в юго-восточной части горизонта и будет доступна для наблюдения невооруженным глазом.

Лучшее время для наблюдения — ранее утро с 10 по 13 января и вечернее время с 12 по 18 января.

Это будет первый зафиксированный пролет небесного тела мимо нашей планеты. Комета будет заметна на темном небе как яркий огненный шар с длинным хвостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

