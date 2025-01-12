Россияне смогут наблюдать самую яркую комету 12 января
Россияне 12 января смогут наблюдать самую яркую комету года — C/2024 G3 (ATLAS), сообщает Ura.ru.
Ее можно будет увидеть как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке. Комета появится в юго-восточной части горизонта и будет доступна для наблюдения невооруженным глазом.
Лучшее время для наблюдения — ранее утро с 10 по 13 января и вечернее время с 12 по 18 января.
Это будет первый зафиксированный пролет небесного тела мимо нашей планеты. Комета будет заметна на темном небе как яркий огненный шар с длинным хвостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Огненный торнадо обрушился на Лос-Анджелес
- Россияне смогут наблюдать самую яркую комету 12 января
- В ДНР 16 военных ВСУ решили сдаться в плен
- Макфол назвал позором решение американских компаний платить налоги в бюджет России
- СМИ: Асад пытался связаться с Путиным несколько раз
- МИД России: Новые санкции США не останутся без ответа
- Лидер британской партии Reform UK устроит в США вечеринку в честь инаугурации Трампа
- Делегаты в Германии отказались осуждать Москву за спецоперацию
- Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе
- СМИ: В Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru