К Земле приближается редкая комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

Специалисты NASA отмечают, что комета не будет двигаться быстро, как метеор, а будет медленно менять свое положение в небе. Руководитель отдела метеорологических исследований в Центре космических полетов имени Маршалла Билл Кук объяснил, что увидеть это зрелище можно будет даже невооруженным глазом.

Ученые также сообщают, что это может быть последний шанс увидеть комету в ближайшие 80 тыс. лет, передает «Радиоточка НСН».

