К Земле приближается редкая комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS
В субботу комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, недавно открытая астрономами, подойдет к Земле. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным NASA, это будет первый зафиксированный пролет небесного тела мимо нашей планеты. Комета будет заметна на темном небе как яркий огненный шар с длинным хвостом, и наблюдать за ней можно будет на протяжении нескольких ночей.
Специалисты NASA отмечают, что комета не будет двигаться быстро, как метеор, а будет медленно менять свое положение в небе. Руководитель отдела метеорологических исследований в Центре космических полетов имени Маршалла Билл Кук объяснил, что увидеть это зрелище можно будет даже невооруженным глазом.
Ученые также сообщают, что это может быть последний шанс увидеть комету в ближайшие 80 тыс. лет, передает «Радиоточка НСН».
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- К Земле приближается редкая комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS
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