Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники

Житель города Углегорск Сахалинской области снял на видео группу ярких объектов, летевших по ночному небу. Автор опубликовал видео в социальной сети «ВКонтакте».

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По словам автора, видео было снято около пяти утра.

Теперь в соцсетях пользователи спорят: что же летело по небу в ночи? Кто-то даже выразил мнение, что на кадрах запечатлели не что иное, как иранские беспилотники.

Ранее в Иркутской области засняли возможное падение метеорита, напоминает «Радиоточка НСН».

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