Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники
28 сентября 202313:24
Житель города Углегорск Сахалинской области снял на видео группу ярких объектов, летевших по ночному небу. Автор опубликовал видео в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора, видео было снято около пяти утра.
Теперь в соцсетях пользователи спорят: что же летело по небу в ночи? Кто-то даже выразил мнение, что на кадрах запечатлели не что иное, как иранские беспилотники.
Ранее в Иркутской области засняли возможное падение метеорита, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru