Россияне смогут наблюдать парад шести и семи планет до середины марта
«Парад» планет можно будет наблюдать с территории России до середины марта 2025 года. Такие сроки назвали в Новосибирском государственном университете.
Уже 21 января шесть планет расположились по одну сторону от Солнца - Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, в конце февраля к «параду» присоединится ближайшая к светилу планета, Меркурий.
Из них четыре космических объекта можно наблюдать невооруженным глазом, сообщает Московский планетарий в своих соцсетях. В телескоп будут видны Нептун и Уран. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным специалистов планетария, начинать наблюдения нужно после 17:30 по московскому времени.
«Парад» из четырех планет обычно доступен для наблюдения один-два раза в год. Шесть и даже семь планет одновременно в таком строе - редкое явление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru