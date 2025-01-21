Россияне смогут наблюдать парад шести и семи планет до середины марта

«Парад» планет можно будет наблюдать с территории России до середины марта 2025 года. Такие сроки назвали в Новосибирском государственном университете.

Уже 21 января шесть планет расположились по одну сторону от Солнца - Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, в конце февраля к «параду» присоединится ближайшая к светилу планета, Меркурий.