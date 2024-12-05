НАСА планирует первую за 50 лет высадку на Луну в 2027 году
НАСА рассчитывает осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III к середине 2027 года, сообщил глава агентства Билл Нельсон.
На пресс-конференции он заявил, что миссия стартует, если посадочный модуль SpaceX будет готов к этому времени. Нельсон отметил, что США опережают Китай, который ранее объявил о планах провести аналогичную миссию к 2030 году.
При этом он подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность экипажа. Глава НАСА пояснил, что запуск состоится только после тщательной подготовки и завершения тестового полета Artemis II с учетом всех выявленных уроков.
Он также выразил благодарность командам, работающим над программой, отметив масштаб проделанной работы, передает «Радиоточка НСН».
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