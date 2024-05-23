Россиянам рассказали, как пережить турбулентность

Чтобы не подвергать свое здоровье опасности во время турбулентности, очень важно соблюдать инструкции бортпроводников, рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Его слова приводит «ФедералПресс».

Он предупредил, что желательно быть пристегнутым во время всего полета, потому что иногда турбулентность или другие внештатные ситуации могут начаться внезапно.

Если началась тряска, а пассажир не пристегнут, то ему следует немедленно занять свое место и пристегнуться. Также в полете лучше не сидеть в смартфонах или планшетах.

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Сытник отметил, что экипаж всегда заранее изучает погодные условия, и, как правило, узнает о возможном попадании в зону турбулентности заблаговременно. Однако самолет никогда не застрахован от удара молнии или окклюзий (столкновения холодного и теплого фронтов воздуха, в результате чего может начаться «болтанка»).

Ранее стало известно о гибели двух человек в результате сильной турбулентности на борту рейса «Singapore Airlines», который следовал из Лондона в Сингапур. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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