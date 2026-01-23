Испытания, на которых авиадвигатель обстреливают тушками птиц, должны доказать, что при столкновении с птицами в воздухе полет закончится без риска для жизни людей, рассказал НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

Двигатели импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 впервые прошли испытания на птиц перед запланированной до конца лета сертификацией, сообщили «Известия». На стендах в Рыбинске моторы ПД-8 «обстреливали» из пневмопушек птичьими тушками, имитирующими ворон и чаек, а также тестировали на внезапный отрыв лопатки вентилятора. Это предпоследний цикл стендовых испытаний, одновременно проходят и летные проверки.

Смирнов подчеркнул, что без подобных испытаний самолет не будет сертифицирован.