В Ространснадзоре рассказали, как самолеты тестируют на столкновение с птицами
Авиастроители проводят целую серию необходимых действий, в том числе, моделируют столкновение с птицами, заявил в разговоре с НСН заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Испытания, на которых авиадвигатель обстреливают тушками птиц, должны доказать, что при столкновении с птицами в воздухе полет закончится без риска для жизни людей, рассказал НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.
Двигатели импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 впервые прошли испытания на птиц перед запланированной до конца лета сертификацией, сообщили «Известия». На стендах в Рыбинске моторы ПД-8 «обстреливали» из пневмопушек птичьими тушками, имитирующими ворон и чаек, а также тестировали на внезапный отрыв лопатки вентилятора. Это предпоследний цикл стендовых испытаний, одновременно проходят и летные проверки.
Смирнов подчеркнул, что без подобных испытаний самолет не будет сертифицирован.
«Для того чтобы сертифицировать любое авиационное изделие, самолет и все его комплектующие, включая двигатель, проводятся испытания изготовителями этих агрегатов и конструкторами. Они проводят их в соответствии с регламентом, который предусматривает проведение такого рода испытания до сертификации в обязательно порядке. Результаты этих испытаний отражаются в документах, которые предоставят для принятия решения по выдаче сертификата летной годности этих воздушных судов. Сертификат выдается только тогда, когда сертификатор убедится в том, что при любых отказах двигателя и других важнейших комплектующих самолета полет закончится без риска для жизни людей. На этих испытаниях выявляются недостатки, которые необходимо дорабатывать. Предположим, двигатель готов, самолет готов, но воздушное судно не летало еще при температуре -50 градусов, из-за этого сертификат не выдадут, потому что самолет не сможет летать в Якутск зимой», - пояснил эксперт.
По его словам, для того чтобы уменьшить число столкновений птиц с самолетами, необходимо ликвидировать все свалки, которые находятся рядом с аэропортами.
«Авиастроители проводят целую серию необходимых действий, которые нивелируют столкновение с птицами. Каждый год сотни таких случаев происходят. Самое главное, что необходимо сделать, - это ликвидировать все свалки, которые находятся рядом с аэропортами, куда, как правило, птицы слетаются. Когда я работал в Прибалтике, занимался установкой громкоговорителей вдоль взлетной полосы вместе с учеными. Они записали голос чаек, после того как их ввели в тревожное состояние. Некоторое время – это работало, но затем эти тревожные сигналы чаек превратились, наоборот, в их призыв. Непростое это дело - распознавание разговора птиц», - отметил Смирнов.
Ранее в России призвали активнее отпугивать птиц от аэропортов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
