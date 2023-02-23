Россия запустит первую миссию на Луну 13 июля
Запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится 13 июля, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роскосмос.
К естественному спутнику Земли полетит аппарат «Луна-25». Он станет первым российским аппаратом в современной России. Цель проекта – исследование в районе южного полюса Луны с помощью автоматического зонда. Как ожидается, прилунение модуля произойдет рядом с кратером Богуславского.
Напомним, к 2030 году китайские астронавты высадятся на Луну.
Ранее Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника Shiyan 20C.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Российских водителей будут проверять на опьянение по-новому
- Россия запустит первую миссию на Луну 13 июля
- Путин: в 2023 году начнутся массовые поставки «Цирконов»
- Небензя: Запад целенаправленно готовил Украину к войне против Москвы
- В Таджикистане произошло мощное землетрясение
- В Госдепе считают, что в речи Путина нет настроя на дипломатическое решение конфликта на Украине
- Число жертв землетрясений в Турции выросло до 43,5 тысяч человек
- Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить
- В Пентагоне не назвали сроков поставок танков Abrams Киеву
- Байден заявил, что Россия не готовится применить ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru