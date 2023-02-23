Россия запустит первую миссию на Луну 13 июля

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится 13 июля, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роскосмос.

Названы сроки российской миссии на Луну

К естественному спутнику Земли полетит аппарат «Луна-25». Он станет первым российским аппаратом в современной России. Цель проекта – исследование в районе южного полюса Луны с помощью автоматического зонда. Как ожидается, прилунение модуля произойдет рядом с кратером Богуславского.

Напомним, к 2030 году китайские астронавты высадятся на Луну.

Ранее Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника Shiyan 20C.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:КосмосЛуна
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