Россия выделит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей
Россия собирается потратить на космическую деятельность в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.
В ней в частности отмечается, что в следующем году планируется выделить 210,22 миллиарда рублей, в 2023-ем — около 209,61 миллиарда, в 2024-ом — около 209,8 миллиарда.
В записке указывается, что в 2022 и 2023 годах расходы увеличены примерно на одинаковую сумму – порядка 21 561,1 миллиона рублей, в 2024 году - на 183,9 миллиона рублей по сравнению с ранее утвержденными суммами.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил отказ от создания сверхтяжелой ракеты для полёта к Луне. Он рассказал, на что перенаправят деньги, которые должны были пойти на ее создание
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