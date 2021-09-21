Россия выделит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей

Россия собирается потратить на космическую деятельность в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

В ней в частности отмечается, что в следующем году планируется выделить 210,22 миллиарда рублей, в 2023-ем — около 209,61 миллиарда, в 2024-ом — около 209,8 миллиарда.