Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года

Примерно 15 пусков российских ракет космического назначения планируется до конца текущего года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе научно-практической конференции «Орбита молодежи».

Гендиректор госкорпорации напомнил, что ранее был совершен 15-й пуск в году.

«До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», — цитирует Рогозина ТАСС.

На минувшей неделе с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:Ракета-носительРоскосмосДмитрий Рогозин
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