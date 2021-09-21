Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года
Примерно 15 пусков российских ракет космического назначения планируется до конца текущего года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе научно-практической конференции «Орбита молодежи».
Гендиректор госкорпорации напомнил, что ранее был совершен 15-й пуск в году.
«До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», — цитирует Рогозина ТАСС.
На минувшей неделе с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb.
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