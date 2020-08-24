Россия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей

Плавучий космодром «Морской старт», перевезенный из США в Россию, будет восстановлен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020». По его словам, предполагается, что на это уйдет 35 млрд руб.

Борисов отметил, что космодром сможет стать коммерчески успешным в том случае, если будет осуществлять до пяти пусков в год.

«Безусловно, "Старт" будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет… Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно»,— цитирует РИА Новости Борисова.