Россия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей

Плавучий космодром «Морской старт», перевезенный из США в Россию, будет восстановлен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020». По его словам, предполагается, что на это уйдет 35 млрд руб.

Борисов отметил, что космодром сможет стать коммерчески успешным в том случае, если будет осуществлять до пяти пусков в год.

«Безусловно, "Старт" будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет… Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно»,— цитирует РИА Новости Борисова.

«Морской старт» бросит вызов Илону Маску

По словам вице-премьера, сейчас оценивается возможность использования в проекте ракеты «Союз-5» или ее доработки под комплекс «Морской старт».

В апреле «Роскосмос» сообщил о возобновлении с 2024 года пусков ракет с плавучего космодрома «Морской старт», который был переведен из США на Дальний Восток в марте 2020 года.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал в эфире НСН, есть ли у «Морского старта» шансы составить конкуренцию Илону Маску. По его мнению, использование «Морского пути» в качестве альтернативы «Восточному» может просто оказаться неактуальным. На ключевом рынке, где пригодился бы такой дублер, существует очень серьезный конкурент, обойти которого вряд ли у кого-то получится.

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ФОТО: flickr/SunSlice Photography
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