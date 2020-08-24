Россия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей
Плавучий космодром «Морской старт», перевезенный из США в Россию, будет восстановлен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020». По его словам, предполагается, что на это уйдет 35 млрд руб.
Борисов отметил, что космодром сможет стать коммерчески успешным в том случае, если будет осуществлять до пяти пусков в год.
«Безусловно, "Старт" будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет… Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно»,— цитирует РИА Новости Борисова.
По словам вице-премьера, сейчас оценивается возможность использования в проекте ракеты «Союз-5» или ее доработки под комплекс «Морской старт».
В апреле «Роскосмос» сообщил о возобновлении с 2024 года пусков ракет с плавучего космодрома «Морской старт», который был переведен из США на Дальний Восток в марте 2020 года.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал в эфире НСН, есть ли у «Морского старта» шансы составить конкуренцию Илону Маску. По его мнению, использование «Морского пути» в качестве альтернативы «Восточному» может просто оказаться неактуальным. На ключевом рынке, где пригодился бы такой дублер, существует очень серьезный конкурент, обойти которого вряд ли у кого-то получится.
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