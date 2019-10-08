Аналитик: «Морской старт» опоздал в Россию на 20 лет

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал в беседе с НСН, сможет ли пусковая платформа проекта «Морской старт» стать неким дублером ракетного полигона «Восточный». По его словам, говорить об этом слишком рано, поскольку пока выполнены далеко не все условия транспортировки.

«Во-первых, пока собственники "Морского старта", компания S7 Space, насколько я понял, выполнили только первое условие – демонтировали чужое оборудование. Но теперь для того, чтобы операция состоялась, нужно решение регулирующих органов Штатов, что в современной обстановке “бабушка надвое может сказать”. Здесь никто не может ничего гарантировать», - заявил академик Ионин.

Кроме того, трудностью могут стать и правовые проволочки со стороны американцев. Собеседник НСН отметил, что пока конкретных заключений юристов тоже нет.

«Во-вторых, надо понимать, что проект действует в рамках американского права, а оно очень сложное. Надо учитывать все тонкости всех юридических документов, на основе которых этот проект реализовывался с середины 90-х годов. Надо быть суперпрофессиональным юристом, чтобы сказать, возможно ли после перебазирования в любую другую точку, использовать его, как космическую инфраструктуру. Я пока таких заключений не видел. Возможно, там есть права интеллектуальной собственности, еще какие-то обременения, о которых мы не знаем. Всего можно ожидать, потому что проект реализовывался 20 лет назад и юристы могут найти всякие “крючки”. В-третьих, главный вопрос: что будет дальше? Потому что «Морской старт» сделан под конкретную ракету. Переделка инфраструктуры под другую ракету – очень значительная работа, очень дорогостоящая. И непонятно вообще, под какую ракету?», - объяснил эксперт НСН.

По словам Ионина, использование «Морского пути» в качестве альтернативы «Восточному» может просто оказаться неактуальным. На ключевом рынке, где пригодился бы такой дублер, существует очень серьезный конкурент, обойти которого вряд ли у кого-то получится.

«Этот проект создавался в определенное время. Тогда, в середине 90-х годов, основным был рынок запусков на геостационарные орбиты спутников связи. Он тогда занимал более 90% всего рынка. Прошедшие 20 лет, это был превалирующий рынок, где зарабатывались деньги. И для этого рынка, чем ближе вы к экватору находитесь, тем выгоднее: вы получаете конкурентное преимущество. Отсюда, собственно, идея и появилась. Но сейчас, спустя 20 лет, ситуация кардинально поменялась по двум факторам: первое – Илон Маск предложил на этот рынок свою ракету, которая обладает меньшей ценой, второе – сам по себе рынок, для которого важно "стрелять" с экватора, сжимается. Потому что все уже слышали про системы космического интернета. Запускать на эти орбиты с экватора уже необязательно. А преимущество “Морского старта”, где запуск происходил с экватора, существенно только для одного рынка – геостационарные орбиты, где королем сейчас является Илон Маск. Там никаких шансов потеснить его я в перспективе не вижу ни у кого», - заключил аналитик.

Ранее о том, что «Морской старт» планируется разместить на Дальнем Востоке, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком. Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал в эфире НСН, что получит Россия от перебазирования платформы.

