«Роскосмос» заключил контракт на создание лунной электростанции

Госкорпорация «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на работы по созданию отечественной лунной электростанции. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Выполнить работы планируют до 2036 года, реализация контракта начинается в этом году.

Электростанция необходима для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы - луноходов, обсерватории, объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции. Соглашение предусматривает разработку космических аппаратов, наземно-экспериментальную отработку, летные испытания, развертывание инфраструктуры на спутнике планеты.

Как отметили в «Роскосмосе», проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочным исследованиям.

Ранее замдиректора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой сообщил, что РФ выбрала самую перспективную область для строительства базы на Луне, пишет 360.ru.

