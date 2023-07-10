Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35

Россия в два раза увеличила объем производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35 для обеспечения нужд спецоперации. Об этом заявил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».

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Собеседник канала заявил, что истребители показали весьма высокую эффективность на линии соприкосновения и существенно способствуют выполнению задач СВО.

Отмечается, что задача Су-34, относящегося к истребителям поколения 4++, — уничтожение вражеских целей в оперативной и тактической глубине, он способен выполнять задачи без истребительного прикрытия.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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