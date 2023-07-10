Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35
Россия в два раза увеличила объем производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35 для обеспечения нужд спецоперации. Об этом заявил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».
Собеседник канала заявил, что истребители показали весьма высокую эффективность на линии соприкосновения и существенно способствуют выполнению задач СВО.
Отмечается, что задача Су-34, относящегося к истребителям поколения 4++, — уничтожение вражеских целей в оперативной и тактической глубине, он способен выполнять задачи без истребительного прикрытия.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: В отличие от стран Запада, Турция сохраняет диалог с Россией
- Цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей
- Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в кино 25 января 2024 года
- Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35
- Песков: Украина как член НАТО станет угрозой для России
- Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа
- Эрдоган: Завершение конфликта упростит принятие Украины в НАТО
- В Московском регионе руководителей медклиники задержали за выдачу фиктивных справок украинцам
- Глава IT-интегратора AWG Хачиян: 85% уехавших айтишников уже вернулись в Россию
- Экс-генсек НАТО Солана: Важно не допустить реального конфликта с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru