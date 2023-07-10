Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35

Собеседник канала заявил, что истребители показали весьма высокую эффективность на линии соприкосновения и существенно способствуют выполнению задач СВО.

Отмечается, что задача Су-34, относящегося к истребителям поколения 4++, — уничтожение вражеских целей в оперативной и тактической глубине, он способен выполнять задачи без истребительного прикрытия.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

