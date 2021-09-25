В феврале на МКС полетит первый полностью коммерческий экипаж

NASA в феврале следующего года планирует запустить на МКС первый космический корабль с полностью коммерческим экипажем. Об этом сообщает представитель NASA Кэти Лидерс в своем Twitter.

Полет организует компания Axiom Space в рамках миссии Axiom-1, датой запуска станет 21 февраля 2022 года.

Глава программы пилотируемых полетов NASA Лидерс заявила, что в состав экипажа войдут четверо человек. Они проведут на станции 8 дней.

Космический туризм – это хайп, а России следует вложиться в другие проекты в космосе. Такое мнение в разговоре с НСН ранее высказал главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

