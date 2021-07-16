Россия создаст за 6,6 млрд рублей аналог телескопа «Хаббл»
До 2025 года выделено около 3,7 млрд рублей на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на сайте госзакупок.
Контакт на такую сумму был подписан между «Роскосмосом» и подведомственным ему НПО имени Лавочкина. Работы планируется выполнить к концу 2025 года. С 2016 года на создание телескопа уже выделено 2,9 млрд рублей.
Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. Телескоп по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу «Хаббл».
С помощью обсерватории будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Ранее стало известно, что Россия построит уникальный телескоп. Он позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Россия создаст за 6,6 млрд рублей аналог телескопа «Хаббл»
- Эксперт рассказал о мошенничестве со «школьными» выплатами
- В Германии после наводнения пропали 1,3 тыс. человек
- Врач: жара влияет на рост заболеваемости коронавирусом
- Специалист рассказал, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
- Байден признал разногласия с Берлином по вопросу строительства «Северного потока - 2»
- Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения ЧС из-за пожара
- Байден: США рассматривают возможность помочь Кубе
- «Отребье»: Лев Лещенко раскритиковал современных музыкантов
- В Вашингтоне пообещали изучить идеи Путина по климату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru