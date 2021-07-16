Россия создаст за 6,6 млрд рублей аналог телескопа «Хаббл»

До 2025 года выделено около 3,7 млрд рублей на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на сайте госзакупок.

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Контакт на такую сумму был подписан между «Роскосмосом» и подведомственным ему НПО имени Лавочкина. Работы планируется выполнить к концу 2025 года. С 2016 года на создание телескопа уже выделено 2,9 млрд рублей.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. Телескоп по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу «Хаббл».

С помощью обсерватории будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.

Ранее стало известно, что Россия построит уникальный телескоп. Он позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников.

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